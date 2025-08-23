Algérie: Industries agroalimentaires - Le pays participe avec plus de 15 entreprises au salon 'AGRA 2025' en Slovénie

23 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER - L'Algérie participe, du 23 au 28 août à Gornja Radgona (Slovénie), au Salon international de l'agriculture et de l'alimentation (AGRA 2025), avec plus de 15 entreprises algériennes pionnières, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Cette participation s'inscrit dans le cadre du "renforcement du partenariat économique entre l'Algérie et la République de Slovénie, en prolongement des relations privilégiées et ancrées lors de la visite officielle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", souligne le ministère, estimant qu'il s'agit d'"une étape stratégique en vue de promouvoir la coopération bilatérale et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux produits algériens, reflétant ainsi la volonté politique commune entre l'Algérie et la Slovénie de nouer des partenariats économiques équilibrés et pérennes".

Le pavillon algérien, encadré par le ministère, "connait une grande affluence des visiteurs slovènes qui ont affiché un grand intérêt pour les produits algériens exposés, ce qui dénote l'attractivité et la compétitivité du produit algérien dans les marchés européens", conclut le communiqué.

