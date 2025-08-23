Algérie: Cyclisme - Participation simultanée d'une équipe professionnelle algérienne à deux prestigieux tours européens

ALGER — Pour la première fois, une équipe professionnelle algérienne de cyclisme relevant du Groupe "Madar" participe simultanément à deux prestigieux tours cyclistes européens, indique samedi un communiqué de ce Groupe.

Il s'agit de l'équipe "Madar Pro Cycling Team", considérée comme "leader incontestable du cyclisme africain en 2025 et déjà sacrée meilleure équipe continentale en 2024", précise la même source.

L'équipe est engagée actuellement dans le "Tour Bitwa Warszawska (Pologne) qui se déroule du 20 au 24 août en cours et "Baltic Chain Tour (Lettonie et Estonie) du 21 au 24 du même mois.

Cette double participation "ne se limite pas à une présence symbolique", car "Madar Pro Cycling Team" affiche de "grandes ambitions en visant le Top 10 face aux meilleures formations européennes.

Les résultats des premières étapes de ces tours témoignent déjà de ce niveau : au Baltic Chain Tour, Youcef Reguigui s'est classé 5ème et au Tour Bitwa Warszawska, Emile Van Niekrek, athlète sud-africain de l'équipe, s'est offert une remarquable 3ème place, alors que Yacine Hamza a pris la 6ème place et Hamza Amari s'est classé 8ème", note la même source.

Ces performances "confirment les ambitions de cette jeune et brillante équipe algérienne, déjà référence sur le continent africain, et qui s'impose désormais sur la scène européenne", ajoute le communiqué du Groupe "Madar".