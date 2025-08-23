Afrique: CHAN-2024 (1/4 de finale) - L'Algérie éliminée face au Soudan (1-1, 2-4 aux TAB)

ZANZIBAR — La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, a été éliminée en quarts de finale du Championnat d'Afrique de Nations CHAN-2024 (décalé à 2025), après sa défaite face au Soudan (1-1 aux t.a.b : 2-4), samedi soir au stade Amaan à Zanzibar.

Les "Verts" ont concédé l'ouverture du score par Ayoub Ghezala, qui a trompé son propre gardien à la 48e minute de jeu.

Même s'ils étaient visiblement affectés par cette ouverture du score soudanaise, les Algériens ont continué à jouer l'attaque, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par une égalisation méritée, à la 73e minute de jeu, signée le buteur maison Sofiane Bayazid, entré en jeu quelques minutes plus tôt, en remplacement de Belhocini (57e).

Le dernier quart d'heure et les prolongations n'ont apporté aucun changement au score, et les deux équipes ont dû recourir à la séance de tirs au but pour se départager.

Un exercice qui a souri aux Soudanais, nettement plus adroits. Les "Verts" ont raté deux penalties, par Mehdi Merghem et Zakaria Draoui. De leurs côté, Aymen Mahious et Sofiane Bayazid avaient marqué les leurs, alors que le gardien Zakaria Bouhalfaya a réussi stopper un tir sur les cinq.

Un peu plus tôt dans la journée, le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finale, en battant un des pays organisateurs du tournoi, l'Ouganda (1-0). L'Ouganda passe à la trappe, au même titre que les deux autres pays organisateurs du tournoi : le Kenya et la Tanzanie.

Les Soudanais et les "Lions de la Teranga" rejoignent dans le dernier carré Madagascar et le Maroc, qualifiés vendredi.

Les demi-finales auront lieu le mardi, 26 août, alors que la finale se jouera le samedi 30 août (16h00), soit au lendemain du match de classement pour la troisième place, fixé au vendredi 29 août (16h00).