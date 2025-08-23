Algérie: Education - Sadaoui inspecte nombre de projets de réalisation d'établissements scolaires à Alger

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a inspecté, samedi, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, nombre de projets de réalisation d'établissements scolaires.

Dans la circonscription administrative de Sidi Abdellah, le ministre a inspecté des projets éducatifs à la cité "le défunt Moudjahid Othmane Belouizdad" (13.300 logements), qui compte un CEM et un lycée, en sus de deux groupes scolaires.

A Birtouta, M. Sadaoui s'est enquis de l'avancement des travaux de deux projets, ceux de l'école primaire "le défunt Moudjahid Nadjah Lakhdar" et d'un groupe scolaire.

Il a également inspecté l'école primaire "la défunte Moudjahida Hassini Aicha" et un groupe scolaire, où il a donné des instructions pour "veiller à la livraison des établissements scolaires dans les délais impartis pour permettre aux élèves de rejoindre les bancs des écoles dès le premier jour de la prochaine rentrée scolaire".

Le ministre a, en outre, souligné la nécessité d'oeuvrer pour "permettre à tous les élèves de pratiquer les activités d'éducation physique et sportive, à travers l'équipement des établissements scolaires et l'aménagement des espaces et structures sportives nécessaires, avec la possibilité d'utiliser les stades avoisinants et équipés à cet effet, avec l'encadrement des professeurs de l'éducation physique, si les structures ne sont pas disponibles au sein des établissements scolaires".

A cet égard, M. Sadaoui a appelé à trouver "les moyens à même d'assurer les terrains nécessaires pour construire de nouveaux établissements scolaires à proximité des agglomérations".