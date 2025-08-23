Gabon: Amourg Bekale - Une candidature attendue depuis 2023, enfin officielle !

Natif de la province du Moyen-Ogooué, issu à la fois des deux départements qui la composent, Amourg Bekale est un fervent défenseur des causes communes et un citoyen engagé depuis plus de trente (30) ans.

Surnommé tour à tour Mone Eya Dzale par certains, Labanou Mwan Dimbou Tousti sol ô Darlot Ndandié, ou encore Josué de Bifoun Abanga par d'autres, il a toujours su incarner la voix du peuple à travers ses dénonciations courageuses, ses plaidoyers constants et ses propositions auprès des institutions de la République.

Sa candidature, tant espérée depuis 2023, apparaît aujourd'hui comme une évidence et un symbole d'espoir. Pour beaucoup, elle marque le véritable point de départ vers l'essor et la félicité collective.

Les premiers échos de terrain et sondages mettent en avant des qualités unanimement reconnues : crédibilité, intégrité, attachement profond à son village et respect de ses aînés. Après un long marathon consultatif, mené avec humilité et sagesse pour recueillir les avis de ses pères et notables, Amourg Bekale a su démontrer sa stratégie d'« enfant sage », proche des réalités et des attentes du district.

Aujourd'hui, son dossier de candidature est validé. L'étape décisive s'ouvre désormais : convaincre les populations lors de la campagne officielle, dès le 17 septembre 2025.

À la question posée à certains habitants, les réponses sont claires : « C'est l'enfant de la situation ! »

La suite s'écrira le soir du 27 septembre 2025, jour de vérité pour ce fils du Moyen-Ogooué.