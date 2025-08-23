Gabon: CNOCER - Entre confirmation d'un dossier complet et absence de publication, qui veut écarter la candidature d'Emmanuel Obakamba Ombana ?

L'affaire suscite interrogations et inquiétudes dans l'opinion publique. Après avoir introduit des recours en bonne et due forme auprès de la Commission Nationale de Coordination d'Organisation des Élections et du Référendum (C.N.O.C.E.R), la candidature d'Emmanuel Obakamba Ombana, postulant pour le siège de Député dans le 2e Arrondissement de la Commune de Franceville, demeure introuvable dans les listes publiées par le quotidien L'Union les vendredi 22 et samedi 23.

Pourtant, selon plusieurs agents de la Commission, le dossier du candidat ne souffrirait d'aucune irrégularité. Bien au contraire, il aurait été validé comme complet et conforme aux exigences réglementaires. Ces mêmes agents, chargés de l'enregistrement et de la vérification des recours, disent eux-mêmes ne pas comprendre pourquoi le nom d'Emmanuel Obakamba Ombana et celui de son suppléant brillent toujours par leur absence.

Un constat troublant qui alimente la thèse d'éventuelles manoeuvres en coulisses. À en croire certaines sources proches du dossier, « quelqu'un, tapi dans l'ombre, tirerait les ficelles afin d'écarter coûte que coûte la candidature » de ce jeune acteur politique, connu pour son ancrage local et son engagement au service de la jeunesse.

Dans ce contexte tendu, l'opinion s'interroge : qui aurait intérêt à empêcher la participation d'un candidat dont le dossier est pourtant jugé recevable par les vérificateurs ? Et surtout, dans quel but ?

Face à cette situation, toutes les dispositions seraient en train d'être prises, aussi bien par l'équipe du candidat que par certaines autorités garantes du processus électoral, afin que la justice électorale soit rétablie. Car au-delà d'un cas individuel, c'est la crédibilité même du processus électoral qui se joue.

L'affaire reste donc à suivre de près, avec l'espoir que transparence, équité et vérité des urnes triomphent sur les manoeuvres obscures.