Gabon: Le pays renforce la surveillance de ses écosystèmes grâce à deux embarcations

23 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MEF

Dans le cadre de ses missions de gestion durable des ressources forestières, le Ministre des Eaux et Forêts, chargé du Conflit Homme-Faune, M. Maurice Ntossui Allogo, a réceptionné ce mardi 19 août 2025 deux embarcations.

Ce don, octroyé par l'organisation non gouvernementale The Nature Conservancy (TNC), vise à renforcer les capacités opérationnelles du ministère pour le suivi et le contrôle forestiers.

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre des programmes CAFI 2 et 3 - Forêt, rendue possible grâce au soutien financier de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI).

Ce partenariat fructueux entre le Ministère des Eaux et Forêts et The Nature Conservancy prévoit de développer de nouveaux projets afin de consolider la protection des forêts gabonaises et de soutenir un développement durable et inclusif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page du Ministère des Eaux et Forêts chargé du Conflit Homme-Faune.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.