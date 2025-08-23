Gabon: Le pays renforce la surveillance de ses écosystèmes grâce à deux embarcations

Dans le cadre de ses missions de gestion durable des ressources forestières, le Ministre des Eaux et Forêts, chargé du Conflit Homme-Faune, M. Maurice Ntossui Allogo, a réceptionné ce mardi 19 août 2025 deux embarcations.

Ce don, octroyé par l'organisation non gouvernementale The Nature Conservancy (TNC), vise à renforcer les capacités opérationnelles du ministère pour le suivi et le contrôle forestiers.

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre des programmes CAFI 2 et 3 - Forêt, rendue possible grâce au soutien financier de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI).

Ce partenariat fructueux entre le Ministère des Eaux et Forêts et The Nature Conservancy prévoit de développer de nouveaux projets afin de consolider la protection des forêts gabonaises et de soutenir un développement durable et inclusif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page du Ministère des Eaux et Forêts chargé du Conflit Homme-Faune.