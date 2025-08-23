Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Flambée de choléra dans la zone de santé de Fizi

Depuis juillet 2025, une recrudescence inquiétante de cas de choléra est signalée dans la zone de santé rurale de Fizi, au Sud-Kivu. Selon des sources médicales, pas moins de 125 cas ont été enregistrés entre le 11 et le 17 août, correspondant à la 33e semaine épidémiologique.

Le médecin chef de zone, Dr Albert Mangaiko, attribue cette flambée principalement au non-respect des règles d'hygiène. Il précise que sur les 31 aires de santé que compte la zone, 17 ont déjà notifié des cas depuis le début de l'année.

Au cours des cinq dernières semaines, quatre aires de santé ont été particulièrement touchées : Baraka, Mushibakye, Mwangaza et Kazimia. D'autres zones comme Sebele, Muungano, Acima et Rubana sont également affectées.

« Selon les chiffres disponibles, au moins 40 nouveaux cas ont été enregistrés durant la 34e semaine, à partir du 18 août », a indiqué Dr Mangaiko.

Face à cette situation préoccupante, le médecin tire la sonnette d'alarme, craignant une aggravation dans les semaines à venir. Il appelle la population à observer rigoureusement les mesures d'hygiène pour freiner la propagation de la maladie.

Sur le terrain, plusieurs organisations humanitaires sont déjà mobilisées pour contenir l'épidémie. Parmi elles, Médecins Sans Frontières (MSF) Hollande et la Croix-Rouge de la RDC intensifient leurs interventions dans les zones les plus touchées.