Congo-Kinshasa: Lancement à Beni de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu a procédé, vendredi 22 août, au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. Cette opération cible les enfants âgés de zéro à cinquante-neuf mois.

Selon Prisca Kamala Luanda, conseillère du gouverneur en charge de la santé et de l'éducation, le nombre d'enfants concernés ne pourra être déterminé qu'après le dénombrement et le prémarquage des ménages. Plusieurs entités de la province ayant été affectées par l'insécurité, de nombreux foyers ont été déplacés, compliquant ainsi l'estimation initiale.

« En province du Nord-Kivu, la campagne se déroulera en deux étapes : la première, dédiée à la sensibilisation, au dénombrement et au prémarquage des ménages, aura lieu du 23 au 26 août 2025. La seconde, consacrée à la vaccination proprement dite, se tiendra du 28 au 30 août. Durant ces trois jours, tous les enfants de zéro à cinquante-neuf mois recevront deux gouttes de vaccin pour les protéger contre cette maladie », a précisé Mme Kamala Luanda.

Les équipes de vaccination effectueront un porte-à-porte afin d'atteindre tous les enfants concernés, même ceux déjà vaccinés ou souffrants.

« Chers parents et gardiens d'enfants, vous êtes invités à préparer vos enfants et à les présenter aux vaccinateurs pour qu'ils reçoivent gratuitement le vaccin, même s'ils sont malades ou ont déjà été vaccinés lors de la routine. Agissons ensemble pour protéger nos enfants contre la poliomyélite », a-t-elle lancé.