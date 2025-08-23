Afrique: L'Éthiopie a la capacité de construire un système ferroviaire autonome pour relier le continent - Vice-Premier ministre Temesgen.

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen a affirmé que l'Éthiopie dispose des capacités nécessaires pour développer un réseau ferroviaire indépendant capable de connecter l'ensemble du continent africain.

Selon lui, l'Éthiopie peut construire un système ferroviaire autonome qui non seulement restaurera la fierté nationale, mais contribuera également à la vision plus large de connecter l'Afrique par le rail, a dévoilé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Après sa visite à la gare de Dire Dawa, le vice-Premier ministre a déclaré que le réseau ferroviaire éthiopien, autrefois parmi les premiers à introduire des services ferroviaires modernes en Afrique, a trop souvent été freiné par l'habitude de changer de cap à chaque changement de gouvernement.

Il a souligné que cette ressource nationale précieuse est en train de renaître grâce à une nouvelle vision.

Des projets d'expansion sont en cours et le gouvernement fédéral s'est engagé à poursuivre son soutien pour consolider ces acquis, a précisé le vice-Premier ministre.

Selon lui, pionnier du rail en Afrique, l'Éthiopie a pris du retard au fil des ans.