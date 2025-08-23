Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a salué les avancées enregistrées dans l'état de Benishangul-Gumuz, mettant en lumière le potentiel de l'exploitation aurifère.

23 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué le rythme soutenu du développement dans l'État de Benishangul-Gumuz, mettant en avant les avancées notables à Assosa ainsi que l'essor de projets miniers d'envergure, qu'il considère comme des leviers clés de la prospérité nationale.

En déplacement dans la région ce jour, le chef du gouvernement a souligné que la transformation visible à Assosa, comparée à l'an passé, témoigne de progrès concrets.

« Ce que nous observons aujourd'hui marque un bon départ, avec des effets palpables le long du corridor », a-t-il noté.

Parmi les projets phares mis en lumière, Abiy a mentionné l'usine d'or de Kumruk, située à une centaine de kilomètres d'Assosa.

Décrite comme une installation moderne et entièrement automatisée, cette usine verra la moitié de sa capacité de production entrer en service dès l'année prochaine, illustrant ainsi le riche potentiel minier de la région.

« Les avancées enregistrées depuis notre précédente visite sont remarquables. Une fois achevé, ce projet aura des retombées sur l'ensemble de la région », a affirmé le Premier ministre.

Il a également rappelé que des initiatives de cette envergure représentent des fondations solides pour la croissance économique du pays. L'exploitation minière, a-t-il insisté, demeure l'un des piliers stratégiques du plan de développement intégré de l'Éthiopie.

« Benishangul-Gumuz se positionne comme un acteur central dans cette dynamique », a-t-il conclu.

