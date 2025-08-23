Guinée: Conakry - Kadiatou Bah 'tue' le bébé de sa voisine avec un pilon à Kakimbo

Une mère de famille âgée d'une trentaine d'années du nom de Kadiatou aurait tué un bébé de sexe féminin âgée de 8 mois à Kakimbo dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry. L'acte s'est produit hier vendredi 22 août 2025 aux environs de 11 heures alors que la maman du bébé était en train de l'allaiter.

Fatoumata Diallo, mère de la victime explique l'origine du crime.

"C'est le bébé d'une voisine appelée Kadiatou qui a fait des saletés sur sa terrasse pendant qu'elle était couchée dans la maison en train de manipuler le téléphone. Je l'appelle pour qu'elle puisse venir le laver, parce que moi j'étais en train de préparer devant ma maison. Je l'appelle pour une deuxième fois, elle sort en disant je vous essayais parce que vous mes voisines là, vous m'aimez pas. Sinon, mon enfant ne peut pas faire caca ici sans que vous ne le laver. Je lui ai répondu, je suis occupée avec ma préparation et mon bébé, et je suis seule. Si vous n'êtes pas là, là je vais vous aider, mais vous êtes présente. Après elle commence à me menacer", a-t-elle expliqué.

Poursuivant, elle a expliqué comment sa voisine a tué son bébé.

"Hier vers 11 heures, le propriétaire de la maison est venu pour nous réconcilier. Mais, toujours elle avait cette haine contre moi, elle dit au concessionnaire si vous n'enlevez pas cette dame là ici, je vais la tuer. Mais, moi je lui ai rien répondu, parce qu'elle a l'âge de ma mère. Après avoir informé mon mari, il m'a dit de se patienter. Je sors m'asseoir devant la porte de mon appartement pour allaiter mon bébé, c'est entre-temps qu'elle est sortie de sa maison avec un pilon et elle est venue le frapper avec. Même le doigt le bébé n'a pas remué, et elle a rendue l'âme sur place", a-t-elle précisé.

Elle termine en précisant qu'elle a laissé à Dieu pour son bébé, mais qu'elle ne pardonnera jamais l'auteure.

Au moment où nous quittions les lieux, le corps du bébé se trouvait à la morgue de l'hôpital national Donka. La présumée auteure de ce crime reste introuvable pour le moment. Mais, son mari est actuellement entre les mains des autorités, selon la maman de la victime.

Il est temps que les autorités du pays prennent des dispositions pour bannir ces genres d'actes criminels dans nos sociétés.