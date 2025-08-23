Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence de la CIE - 11 ans de célébration du mérite scolaire

La 11e édition du Prix National d'Excellence de la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) a connu son apothéose le samedi 23 août 2025, à l'espace Latrille Events de Cocody-Deux Plateaux. La Côte d'Ivoire a célébré ses meilleurs élèves des Examens à Grand Tirage 2025. Ces jeunes filles et garçons, par leur rigueur, leur discipline et leur travail acharné, ont hissé bien haut le flambeau de l'excellence scolaire. Un rendez-vous désormais incontournable, qui chaque année consacre les meilleurs élèves ivoiriens, majors aux examens de fin d'année, et symbolise l'engagement durable de la CIE en faveur de la jeunesse et de l'éducation.

À cette occasion, la CIE a récompensé les lauréats du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat 2025. Au total, dix élèves ont reçu des prix, dont des chèques d'une valeur globale de 18,5 millions de F CFA répartis comme suit : CEPE (1 million), BEPC (1,5 million), et BAC (2 millions). Tous les lauréats sont également repartis avec une plaque honorifique.

L'excellence comme valeur cardinale

Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, tout en instaurant davantage les valeurs de travail et de mérite au sein de la jeunesse ivoirienne. Elle a été saluée par les représentants des ministres de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation ainsi que de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Dans son allocution, le Directeur général de la CIE, Jean Christophe Turkson, a rappelé les objectifs de cette distinction : « Contribuer à l'épanouissement des jeunes, reconnaître le mérite, encourager la culture de l'effort et promouvoir l'excellence. » Il a souligné qu'au-delà des 500 élèves déjà distingués depuis la création du prix, ce sont autant d'histoires de persévérance et de sacrifices récompensées. « Ce prix n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers de plus grandes réussites », a-t-il insisté, avant d'exprimer sa gratitude aux enseignants, parents et partenaires pour leur accompagnement.

Au nom des lauréats, Kouassi Kouamé Moïse, élève du Lycée technique de Bouaké, a livré un témoignage empreint d'émotion : « Recevoir cette distinction ne représente pas seulement un honneur personnel. C'est un encouragement collectif, une reconnaissance au plus haut niveau de nos efforts et de notre passion. »

Le Professeur Augustin Adima, Directeur de la Vie scolaire, au Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, représentant le ministre N'Guessan Koffi, a salué l'initiative de la CIE. Une initiative qui s'inscrit dans la vision gouvernementale de promotion du mérite et du capital humain. Il a détaillé plusieurs réformes en cours : mise en place de filières innovantes, organisation des « Sommets du mérite », modernisation des centres de formation dotés d'équipements de pointe, renforcement des partenariats avec le secteur privé et ouverture prochaine de nouveaux établissements modernes.

« Chers lauréats, votre parcours est une source de fierté pour toute la nation », a-t-il déclaré, réaffirmant que l'excellence demeure une valeur cardinale pour bâtir une Côte d'Ivoire compétitive et rayonnante à l'international.

Liste des 10 lauréats 2025

CEPE

KACOU Ama Marie Régina - 166,81/170 pts (ÉPV Sainte Anne 2, Cocody)

BEPC

TRAORÉ Clah Jessica Annabelle - 332,3/360 pts (Collège Saint Viateur, Cocody)

BAC A

KOUAKOU Maelys-Yohana Christene Semisoi - 331/400 pts (Collège Saint Viateur, Cocody)

BAC B

MEÏTÉ Ibrahim - 265/400 pts (Lycée Technique, Cocody)

BAC C

AKA N'Zoré Prince Ezéchiel - 374/400 pts (Lycée Scientifique, Yamoussoukro)

BAC D

DJÉ Koffi Christ - 341/400 pts (Lycée Scientifique, Cocody)

BAC E

AKICHI Achi Yves Paterne - 330/480 pts (Lycée Technique, Cocody)

BAC F

KOUASSI Kouamé Moïse - 362/480 pts (Lycée Technique, Bouaké)

SOUMAHORO Yeya Abdoulaye - 362/480 pts (Lycée Technique, Bouaké)

BAC G

DIOMANDÉ Alydjou - 368/480 pts (Collège Privé Technique KDM Académie, San Pedro)