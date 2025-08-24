Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 août 2025

N’Djaména : L’avenue Charles de Gaulle partiellement rouverte

Le ministre tchadien des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a procédé ce 23 août à l’inauguration d’une portion de l’avenue Charles de Gaulle de N’Djaména.

Une portion de l’avenue Charles de Gaulle rouverte après les travaux qui ont notamment consisté en la rénovation entière de la chaussée, dans le but d’améliorer la sécurité routière, la fluidité de la circulation et l’esthétique de ce tronçon stratégique qui passe par le centre-ville de NDjaména.

Ces travaux de quelques kilomètres ont concerné le tronçon situé entre le rond-point Kasser et le rond-point de la Renaissance. Initialement prévus pour un mois, les travaux se sont étalés au-delà pour des résultats visiblement appréciés. (Source apanews)

Burundi : Arrestation du général-major Bertin Gahungu, accusé de torture et d'exécutions extra-judiciaires

Au Burundi, le général-major Bertin Gahungu a été arrêté et incarcéré, ont annoncé les autorités vendredi 22 août. Sécurocrate de premier plan du régime et ex-chef des services de renseignement du pays, il est notamment pointé du doigt par des organisations de défense des droits humains pour son rôle dans la répression du mouvement contre le troisième mandat présidentiel, en 2015. Une arrestation aux contours flous qui n'a pas manqué de faire réagir.

Un haut gradé cité par l'Agence France Presse assure que le général de brigade Bertin Gahungu a été interpellé, jeudi 21 août, dans ses bureaux, par des agents du renseignement burundais qui le détiennent dans leurs locaux. (Source RFI)

Kenya : Londres accepte d’indemniser des milliers de victimes d’un incendie

Le gouvernement britannique a accepté de verser une indemnisation à plus de 7 700 Kényans touchés par un incendie provoqué en 2021 lors d’un exercice militaire dans la réserve naturelle de Lolldaiga, dans la vallée du Rift.

Les plaignants affirment avoir perdu des biens et souffert de problèmes de santé à la suite de cet incendie, dont l’origine avait été attribuée à un camp d’entraînement de l’armée britannique. L’incident avait déclenché une longue bataille judiciaire.

Un accord à l’amiable a été trouvé. Le Royaume-Uni ne précise pas le montant exact, mais l’avocat des victimes, Kevin Kubai, parle d’une indemnisation totale de 2,9 millions de livres sterling. Il reconnaît que ce règlement représente « le meilleur compromis possible », compte tenu du manque de preuves après quatre ans. (Source Africanews)

En Guinée, la junte au pouvoir suspend pour trois mois plusieurs importants partis d’opposition

A l’approche du référendum constitutionnel, la junte guinéenne serre la vis et écarte les principaux partis d’opposition du paysage politique pour trois mois.

La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour « 90 jours » trois des principaux partis du pays, selon une décision consultée samedi 23 août par l’Agence France-Presse (AFP).

Les partis concernés par la suspension sont le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) de l’ex-président Condé, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l’ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo et le Parti du renouveau et du progrès (PRP) de Rafiou Sow. (Source Lemonde Afrique)

RDC : La peine de mort requise contre Joseph Kabila pour trahison et crimes de guerre

Le ministère public congolais a requis la peine de mort contre l’ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace à Kinshasa pour sa supposée complicité avec la rébellion M23/AFC, soutenue par le Rwanda. Il est accusé de trahison, complot, crimes de guerre et viol, des charges auxquelles il n’a pas répondu.

Dans son plaidoyer, l’auditeur général Lucien-René Likulia a appelé le tribunal militaire à condamner Kabila pour « crimes de guerre », « organisation d’un mouvement insurrectionnel » et « trahison », assortissant cette réquisition d’une peine complémentaire de 15 ans de prison pour « complot ».

Pour étayer ses accusations, il a rappelé des propos attribués à l’ancien chef de l’État, qui aurait affirmé au Sunday Times que le M23 « représentait les aspirations du peuple congolais ». Il a également mis en avant des déplacements suspects de Kabila via le Rwanda, ainsi que des témoignages d’acteurs politiques et d’un condamné. (Source Africapresse)

Afrobasket Angola 2025 : Les Lions s’inclinent en demi-finale face au Mali (80-88)

Le Sénégal ne soulèvera pas le trophée continental de basket masculin cette année ! Les Lions qui faisaient face au Mali ce samedi en demi-finale de l’Afrobasket Angola 2025, ont perdu leur duel contre les Aigles. Vainqueur du premier quart temps dans ce match, le Sénégal n’a pas pu maintenir cette courte avance obtenue après les 10 premières minutes (22-19).

Le Sénégal a laissé filer le Mali à partir du 2e quart temps qu’il a perdu (24-13) ainsi que le 3e quart temps. Pour résumer la prestation des hommes de DeSagana Diop, on dira qu’ils ont joué avec la crispation – peut-être sonnés par la pression d’une éventuelle finale ou d’une élimination par une équipe qu’ils ont déjà battue. (Source Wiwsport)

Libreville : Oligui Nguema annonce 80 mw d’énergie supplémentaires de Karpowership

Comment faire face aux défis persistants des coupures d’électricité dans le Grand Libreville ? Interrogé sur la question dans le cadre d’une interview exclusive accordée au quotidien L’Union ce 21 août 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé que l’entreprise Turque Karpowership entend, avec sa centrale flottante, injecter dans le réseau 80 mégawatts supplémentaires dès ce mois d’août 2025.

Si l’on en croit le chef de l’Etat, le partenaire turc devrait donc plus que doubler sa capacité électrique, passant ainsi de 70 à 150 mégawatts. « Pour réduire les coupures d’électricité fréquentes, la société turque Karpowership, partenaire de l’État, va augmenter sa puissance en passant de 70 à 150 mégawatts au cours de ce mois d’août, doublant ainsi la capacité de production pour la fourniture d’électricité », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source GabonMediaTime)

Le vaccin contre le paludisme bientôt disponible au Togo

Le GAVI, l’Alliance du vaccin, est une organisation internationale publique-privée créée en 2000, dont la mission est de faciliter l’accès équitable aux vaccins dans les pays à faible revenu.

Elle regroupe des gouvernements, des agences de l’ONU, la Banque mondiale, l’industrie pharmaceutique des ONG, des fondations (Bill et Melinda Gates) et des donateurs privés.

Son objectif est de sauver des vies et de protéger la santé en améliorant l’accès aux vaccins essentiels, en particulier pour les enfants. (Source togonews)

Sénégal : Un déficit budgétaire de 3% du PIB d’ici 2027

Le mercredi 20 août, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a présidé un atelier de partage consacré à la Lettre circulaire sur la préparation du projet de loi de finances 2026.

Cette session, qui s’inscrit dans la continuité des conférences de cadrage budgétaire 2026-2028, visait à présenter les grandes lignes de la politique budgétaire, les modalités d’élaboration des documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) 2026-2028, des Projets Annuels de Performance (PAP) 2026, et les principales mesures du Plan de redressement économique 2025-2028. (Source Africa 24)

Le Maroc bat la Tanzanie et se qualifie pour les demi-finales du CHAN

Le Maroc a mis fin au parcours de conte de fées de la Tanzanie lors du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies PAMOJA 2024 en s'imposant 1 à 0 à Dar es Salaam, vendredi. Cette victoire permet aux Marocains de se qualifier pour les demi-finales pour la troisième fois de leur histoire.

Devant un stade Benjamin Mkapa bondé, les Lions de l'Atlas ont puisé dans leur expérience pour faire taire les supporters locaux. L'attaquant Oussama Lamlaoui a inscrit l'unique but de la rencontre en se montrant opportuniste sur une passe décisive de Youssef Belammari à la 65e minute. (Source CAF)



