Afrique de l'Ouest: Alino Faso, l'influenceur décédé en détention à Abidjan, a été inhumé à Ouagadougou

L'influenceur burkinabè Alain Christophe Traoré a été inhumé samedi 23 août au Burkina Faso, à l'issue de trois jours de célébrations funéraires. Plus connu sous le pseudonyme d'Alino Faso, celui-ci est décédé le 24 juillet en détention en Côte d'Ivoire.

Militants, artistes, amis ou simples connaissances : nombreux sont ceux qui ont assisté à l'inhumation d'Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, samedi 23 août, à Ouagadougou au Burkina Faso.

Alors qu'il y avait déjà foule à 8 heures du matin à la morgue de l'hôpital de Bogodogo pour assister à la levée du corps, le cortège s'est rendu ensuite à l'église catholique Saint-Camille pour l'absoute, une prière prononcée autour du cercueil, puis au cimetière de Gounghin pour l'inhumation.

Les obsèques d'Alain Christophe Traoré ont duré trois jours au total. Après le rapatriement de son corps lundi 18 août, une soirée en sa mémoire avait d'abord eu lieu jeudi 21 août au Centre national de l'audiovisuel. Elle avait été suivie, le lendemain, par une veillée de prière à son domicile.

Contre-autopsie

Réputé pour son soutien au régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré, Alain Christophe Traoré est décédé le 24 juillet dernier alors qu'il se trouvait en détention à Abidjan où il avait été arrêté au mois de janvier. Accusé d'espionnage, il avait par la suite été inculpé d'« intelligence avec des agents d'un État étranger ».

L'événement est venu détériorer encore davantage les relations diplomatiques déjà très tendues entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les deux pays s'opposant cette fois sur les circonstances de la mort de l'influenceur.

Alors que le procureur ivoirien affirme qu'Alino Faso s'est suicidé dans sa cellule, les autorités burkinabè défendent pour leur part la thèse d'un « assassinat crapuleux » et ont d'ailleurs ordonné la conduite d'une contre-autopsie de la dépouille du défunt dès son retour au pays. Si elle a été réalisée mardi 19 août, ses résultats n'ont encore donné lieu à aucune communication.