Kenya: Londres accepte d'indemniser les victimes d'un incendie provoqué par des exercices militaires britanniques

24 Août 2025
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

Quatre ans après le déclenchement d'un incendie dans la réserve privée de Lolldaiga à cause d'un accident survenu lors d'un entraînement de l'armée britannique qui possède un camp dans la région, le Royaume-Uni a accepté de verser 2,9 millions de livres sterling à 7700 personnes qui ont subi les conséquences du sinistre.

C'est la fin d'une bataille judiciaire qui aura duré quatre ans au Kenya. Dans le centre du pays, plus de 7700 personnes viennent d'obtenir du gouvernement britannique le versement de 2,9 millions de livres sterling pour les dédommager d'un incendie qui s'était déclenché en 2021 dans la réserve privée de Lolldaiga.

À la suite d'un accident survenu lors d'un entraînement des forces militaires britanniques qui possèdent un camp d'entraînement dans la région, à Nanyuki, 2800 hectares de végétation étaient alors partis en fumée. Une catastrophe qui avait également provoqué d'importants dégâts sur le bétail, les cultures, les propriétés ou la santé des communautés vivant alentours...

Règlement à l'amiable

Quatre ans après, ces dernières ont donc fini par trouver un règlement à l'amiable avec Londres pour obtenir réparation. Le versement des premières indemnités a même commencé cette semaine, selon Kelvin Kubai, l'avocat qui a assuré leur défense, pour qui ce « résultat est le meilleur qu'on pouvait espérer, compte tenu des circonstances. L'alternative aurait été de poursuivre le contentieux pendant près de huit années, ce qui aurait été inefficace en terme de temps et coûteux pour une grande majorité des plaignants ».

Et celui-ci de poursuivre : « Je considère qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Si des incendies se sont déjà produits par le passé à Lolldaiga, le fait que les Britanniques acceptent de verser un dédommagement pour celui-ci prouve qu'ils commencent à être à l'écoute lorsque certaines de leurs actions portent atteinte aux droits environnementaux des populations ».

Alors que plusieurs milliers de soldats britanniques continuent de venir séjourner chaque année à Nanyuki, leur présence est de plus en plus controversée au Kenya. Ces derniers sont notamment accusés de violations des droits humains qui font actuellement l'objet d'une enquête parlementaire dans le pays.

