Madagascar: Décès de Céline Ratsiraka - Ancienne Première dame engagée pour les droits des femmes

24 Août 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, l'ancienne Première dame Céline Ratsiraka s'est éteinte, vendredi 22 août 2025, à Antananarivo à l'âge de 87 ans. Épouse de Didier Ratsiraka, président de Madagascar de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002, elle a notamment contribué à rendre les conditions de divorce plus équitables pour les femmes malgaches.

L'engagement de Céline Ratsiraka pour les droits des femmes est largement méconnu, explique Marie Christina Kolo, co-fondatrice du mouvement féministe malgache Women Break the Silence. L'ancienne Première dame a notamment milité activement en faveur de la loi Zara-Mira adoptée en 1990. « Avant, en cas de divorce, rappelle Marie Christina Kolo, la femme ne recevait qu'un tiers des biens du couple. Et après cette loi, le partage a été fixé à 50-50. C'est une avancée majeure qui a mis fin à une coutume inégalitaire, qui a surtout marqué un tournant dans le droit familial malgache et qui a aussi figuré comme un exemple sur le continent africain. »

Céline Ratsiraka dirige aussi la branche féminine du parti politique Arema créé par Didier Ratsiraka. A l'heure de la révolution socialiste prônée par son mari à partir de 1975, elle met en place avec cette branche féminine un réseau de crèches communautaires appelées Akanin-jaza pour permettre aux mères de travailler.

« On peut la considérer comme une leader politique »

« Beaucoup connaissent son mari, une figure historique très marquante du pays, surnommé "l'amiral rouge", qui a dirigé Madagascar de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002. Mais quelque part, l'histoire n'a jamais mis en avant le rôle que sa femme a pu jouer. Elle a dirigé la branche féminine du parti politique Arema, donc on peut la considérer comme une leader politique. C'est une branche qui a permis de mobiliser et de former des femmes à la politique, pour les inciter à avoir cette conscience politique, à adhérer à cette révolution socialiste, une révolution qui prônait justement l'égalité. C'était innovant pour la période. Avec sa soeur Hortense, elles représentaient une aile plus progressiste du parti et tenaient tête aux personnes les plus conservatrices », explique Marie Christina Kolo.

Céline Ratsiraka a également dirigé Procoop, un fond d'investissement à l'origine de la construction d'usines ou de projets agricoles coopératifs à Madagascar.

