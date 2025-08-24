Sénégal: Inondations - Rythme satisfaisant de l'évacuation des eaux à Thiès, dispositif renforcé à Saint-Louis (officiel)

Dakar — Un bulletin officiel des interventions des services de l'Etat dans le cadre de l'hivernage 2025 fait état samedi d'un rythme satisfaisant de l'évacuation des eaux de pluie de certains "points critiques" de Thiès, tout en signalant que le dispositif mis en place à Saint-Louis pour l'évacuation des eaux vers le fleuve a été renforcé.

"À la suite des fortes pluies enregistrées hier [vendredi], plusieurs zones de Thiès, notamment Sampathé et Mbambara, avaient été submergées. Aujourd'hui, grâce au bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement, ces points critiques ont été libérés", peut-on lire dans ce bulletin.

"Il subsiste toutefois quelques habitations encore inondées à Sampathé, Aynina Fall, Tokhalite et Mbambara. Leur assèchement nécessitera l'intervention de petites pompes", ajoute ce bulletin officiel.

Il en résulte que de manière générale, l'évacuation des eaux est maîtrisée à Thiès, "en particulier au centre-ville, où convergent d'importants volumes de ruissellement", le canal de Keur Mame El Hadj jouant "un rôle déterminant dans la réduction des impacts des inondations à Thiès".

Le bulletin signale que l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a convoyé à Saint-Louis une motopompe de 300m3/h et un kilomètre de flexibles réceptionnés samedi après-midi et dont l'installation est prévue dimanche matin.

Il précise que renforcement du dispositif s'inscrit dans le suivi des recommandations formulées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors de sa tournée à Saint-Louis.

La mise en place de ces conduites et le renforcement du système d'évacuation à Tableau Walo devrait permettre d'accélérer le transfert des eaux vers le fleuve, relève le document.

Concernant Dakar, il renseigne que les travaux d'installation d'une pompe d'une capacité de 1.000m3/h sr poursuivent à la sortie 10 de l'autoroute à péage.

En attendant sa mise en service, un dispositif parallèle d'écrêtage est déjà opérationnel, fait-on savoir de même source.

Elle souligne que la combinaison de ces deux systèmes devrait permettre de réduire significativement le temps de rabattement du niveau des eaux dans cette zone jugée stratégique.

Le document fait également état de la reprise des opérations de pompage vendredi à Keur Niang, à Touba, où les volumes d'eau collectés sont désormais refoulés vers les bassins de Darou Rahman et de Pofdy.

La remise en marche de ce deuxième système de pompage contribuera à soulager le bassin et la station de Nguélémou, poursuit le document, selon lequel le dispositif combiné de Nguélémou et Keur Kabb pourra ainsi assurer l'évacuation des eaux dans les zones de Nguiranène, Niarry Cafetière, Niarry Pneus et Yoonou Darou.

Le bulletin renseigne par ailleurs que les travaux de sondage ont démarré pour rétablir l'écoulement gravitaire qui permettra de mettre hors d'eau le point critique de la polyclinique.