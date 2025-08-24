Afrique: La CAF réunit ses 54 Associations Membres pour l'atelier inaugural du programme IMPACT

La Confédération Africaine de Football (CAF) organisera, du 24 au 29 août 2025, le tout premier atelier stratégique de la Table Ronde du programme CAF IMPACT, en marge du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, à Kampala (Ouganda) et à Nairobi (Kenya).

Le programme CAF IMPACT constitue une initiative phare de la CAF. Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds de développement de la CAF, à accompagner les Associations Membres et à assurer une croissance durable ainsi qu'une compétitivité mondiale du football africain.

Pour la première fois, la CAF réunira les 54 Présidents d'Associations Membres, aux côtés de leurs Secrétaires Généraux, dans le cadre d'un atelier pratique destiné à consolider la gouvernance financière, à promouvoir les compétitions de jeunes et à impulser des initiatives d'impact social au sein des communautés.

Réparties en trois groupes, les sessions du programme CAF IMPACT offriront un accompagnement concret sur les objectifs du programme, les droits et devoirs des Associations Membres, les contributions financières et les obligations de reporting, tout en mettant en place des garde-fous pour prévenir tout usage inapproprié des fonds CAF IMPACT.

Sarah Mukuna, Directrice des Associations Membres à la CAF, a déclaré :

« Cet atelier CAF IMPACT est une première : il rassemble les Présidents et leurs équipes administratives pour travailler de manière pratique au renforcement de la gouvernance et de l'impact. Il reflète l'engagement de la CAF à doter nos dirigeants des outils nécessaires pour rendre le football africain compétitif à l'échelle mondiale et autonome. »

L'atelier stratégique de la Table Ronde CAF IMPACT renforcera la collaboration entre les 54 Associations Membres de la CAF, consolidera la gouvernance financière et mettra en avant un engagement commun pour faire progresser le football africain sur la scène internationale.