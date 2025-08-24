Afrique: L'UA renforce son engagement pour des progrès africains significatifs à la TICAD 9.

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, a conclu une participation active et fructueuse à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), tenue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon.

Son engagement a mis en lumière la vision de l'Afrique en faveur d'un partenariat solide et équitable avec le Japon, réaffirmant le rôle structurant de la TICAD dans la promotion de la paix, de la prospérité partagée et du développement durable sur le continent.

Dans son discours liminaire à la cérémonie d'ouverture, le président Youssouf a salué la profondeur du partenariat Afrique-Japon, fondé sur le respect mutuel et l'alignement des priorités. Il a appelé à la co-création de solutions innovantes, en cohérence avec l'Agenda 2063 et les grands axes de la TICAD 9 : paix, croissance et inclusion.

Présentée comme un levier stratégique, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a été décrite par le président comme un catalyseur d'énergie, d'opportunités et d'investissements.

Il a insisté sur l'importance de mobiliser les capitaux privés, de soutenir la transformation numérique, et de développer les infrastructures et les écosystèmes d'innovation.

En marge de la conférence, Youssouf a mené des échanges de haut niveau avec le Premier ministre japonais, Ishiba Shigeru, qui a réitéré le soutien du Japon aux priorités stratégiques de l'Afrique, notamment après l'intégration de l'Union africaine au sein du G20.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la technologie et du dialogue politique.

Le président Youssouf s'est également entretenu avec le président de la JICA, évoquant une coopération accrue dans les domaines de la paix, des infrastructures, de l'innovation et du capital humain, et mettant en avant l'expertise technique du Japon comme moteur de transformation pour l'Afrique.

Lors de sa rencontre avec Muktar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), les discussions ont porté sur la mobilisation de financements privés pour appuyer la transition économique de l'Afrique, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la transition verte et de l'innovation numérique.

Les deux parties ont convenu d'intensifier la collaboration entre l'UA et la SFI pour libérer le potentiel des entrepreneurs africains.

Tout au long de la TICAD 9, les commissaires et hauts fonctionnaires de l'UA ont activement pris part à des événements parallèles, mettant en avant les priorités continentales en matière de systèmes alimentaires, de résilience climatique, d'accès à l'énergie, de jeunesse, de paix et d'inclusion numérique.

Ces contributions ont reflété la volonté de l'Afrique non seulement de se transformer, mais aussi de contribuer activement à la résolution des défis mondiaux.

Le président Youssouf a salué l'adoption de la Déclaration de Yokohama, qui renouvelle l'engagement de coopération entre l'Afrique et le Japon dans des domaines clés : infrastructures, commerce, transformation numérique, agriculture, paix, sécurité et transfert de savoir-faire.

Il a souligné que cette déclaration incarne l'esprit de la TICAD - un engagement commun fondé sur le respect, l'action concrète et la responsabilité partagée pour bâtir un monde plus juste.

Dans son allocution de clôture, le président Youssouf, présent à chaque édition de la TICAD depuis sa création, s'est posé en gardien de ce partenariat historique.

Il a salué un héritage de confiance et de cohérence, exprimant sa conviction que la TICAD 9 marque une étape décisive vers une coopération pragmatique et renouvelée.

Enfin, il a réaffirmé la détermination de l'Union africaine à faire progresser l'Agenda 2063 grâce à des partenariats stratégiques renforcés avec le Japon et les institutions financières internationales.

Il a lancé un appel à une volonté politique ferme, à l'innovation et à une collaboration inclusive pour bâtir une Afrique prospère, pacifique et résiliente, soulignant que la TICAD demeure un pont essentiel entre l'Afrique et l'Asie.