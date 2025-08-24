Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/ Gbeguehi Félicité Bagré (candidate déclarée) - De la foi à l'ambition politique

La Commission Électorale Indépendante (Cei) a reçu ce samedi 23 août 2025, au siège de l'institution à Cocody II-Plateaux, plusieurs candidatures pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

Ces candidats ont été accueillis par le Secrétaire permanent de la Cei, Kouamé Adjouamni Pierre. Parmi les candidatures déposées, on retrouve celles de Brou Justin Roméo Agboli, Gnongoné Bi Doua Augustin, Songon Marcel Akré, Sékou Sangaré, ainsi que de la Révérende Gbeguehi Félicité Bagré, candidate indépendante déclarée.

Cependant, c'est la candidature de Gbeguehi Félicité Bagré qui se distingue nettement des candidatures traditionnelles. Elle affiche clairement sa motivation profonde : "Ma candidature est aussi pour le corps du Christ, qui a besoin de membres parmi ceux qui prennent les décisions dans cette nation." Elle poursuit : "Je réponds à cet appel afin que tous vos désirs et prières puissent être entendus, depuis le gouvernement, l'international, et tous ceux qui peuvent répondre à nos besoins, qu'ils soient financiers, matériels ou institutionnels."

La Révérende a terminé son discours par un message de paix, invitant la population à rester calme et sereine : "Ces élections doivent se dérouler dans la paix."

L'ouverture de la course à la présidence

La réception officielle des candidatures marque l'ouverture de la course à la présidence, offrant un premier aperçu de la diversité des profils des prétendants à la magistrature suprême. L'analyse de leurs discours révèle des divergences profondes, mais également un point de convergence majeur : la nécessité d'assurer la paix en Côte d'Ivoire. Les candidats ayant pris la parole après le dépôt de leurs dossiers, chacun avec un parcours et une idéologie radicalement différente, affirment tous, sans exception, que la paix est un impératif fondamental pour le pays.

Gnongoné Bi Doua Augustin, secrétaire général, leader et fondateur du mouvement progressiste de Côte d'Ivoire( Mpci) légal, a présenté une plateforme de campagne centrée sur un "vrai changement", qu'il décrit comme un processus d'assainissement et de redressement de la République. Il a mis en avant deux priorités : "L'école comme premier objectif, et l'agriculture et la terre comme second." Insistant sur la nécessité de "vrais changements, même de mentalité", il a souligné que les infrastructures étaient la "base du développement". Sa foi a également occupé une place importante dans son discours : "Aujourd'hui, Dieu a permis que, pour la deuxième fois, je dépose ma candidature. Mais il ne suffit pas seulement de déposer la candidature, il faut un programme."

La candidature de Gnongoné Bi Doua se distingue par une juxtaposition de sa rhétorique de progrès et de paix avec l'héritage rebelle de son mouvement. Il se positionne ainsi comme un agent de "changement" et de "paix", tout en rappelant son passé et celui de son mouvement, qu'il qualifie de victime d'un système injuste. Cette dualité soulève des interrogations sur la manière dont son mouvement, aux origines controversées, peut incarner un véritable "changement" et garantir la paix dans le pays.

Les candidatures en lice pour la présidentielle de 2025 montrent clairement que l'élection sera marquée par des profils variés, allant de ceux ayant des parcours politiques bien établis à des personnalités venant de sphères plus spirituelles et sociales. Cependant, un thème commun émerge : celui de la paix. Chacun des candidats appelle à une élection paisible et à un avenir stable pour la Côte d'Ivoire, mais avec des visions et des promesses qui reflètent des parcours et des idéologies bien distincts. Il sera intéressant de suivre comment ces propositions s'aligneront avec les attentes du peuple ivoirien dans les mois à venir.