Congo-Kinshasa: Ituri - Les déplacés de Lodda réclament une base MONUSCO à proximité pour renforcer leur protection

Le comité des déplacés de Lodda, au territoire de Djugu (Ituri), a demandé, jeudi 21 août, l'installation d'une base des Casques bleus de la MONUSCO à proximité de leur site pour faire face aux attaques répétées du groupe armé CODECO.

Lors d'une rencontre jeudi avec le général Ulisses de Mesquita Gomes, commandant de la Force MONUSCO en séjour officiel dans la région, le président du comité des déplacés de Lodda, Safari Malo, a souligné que plus de 6 000 personnes vivent à Lodda sans protection d'aucune force régulière. Il a insisté sur le fait que ce vide sécuritaire expose les civils à des attaques meurtrières.

« Les militaires des FARDC et de l'armée ougandaise (UPDF) sont très éloignés, à Fataki, tout comme la MONUSCO. Imaginez les dégâts possibles en peu de temps. C'est pourquoi nous demandons qu'une position de la MONUSCO soit installée ici, parmi nous », a-t-il plaidé.

Répondant à cette requête, le général Ulisses de Mesquita a rappelé la volonté de la MONUSCO d'être proche des civils pour assurer leur protection, tout en soulignant les limites liées aux moyens humains disponibles. Il a néanmoins assuré que la mission capitale de ses forces actuelles est de renforcer la sécurité des populations déplacées.

« Nous aimerions rester avec vous en permanence, mais ce n'est pas possible. Nos moyens sont limités pour protéger chacun partout. Nous utilisons nos patrouilles, notamment pédestres, pour montrer notre présence et protéger non seulement vous, mais aussi les autres populations », déclaré le général Ulisses de Mesquita.

Des sites des déplacés sont souvent la cible d'attaque des miliciens. La dernière remonte à la nuit du 13 au 14 juillet, rapportent des sources locales. Des hommes armés identifiés comme membres de la milice CODECO ont pris pour cible le site de Tchë, situé dans la chefferie de Bahema Nord, territoire de Djugu.

Le bilan provisoire était de quatre civils tués et de plusieurs blessés, selon des sources locales concordantes.