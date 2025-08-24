Maroc: Femmes dans les opérations de paix de l'ONU

24 Août 2025
Libération (Casablanca)

Une session de formation destinée aux femmes dans les opérations militaires de paix de l'ONU, a pris fin vendredi, au siège de l'Etat-major des Forces Armées Royales (FAR) de la Zone Sud à Agadir.

La clôture de cette formation tenue conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des FAR, a été marquée par une cérémonie de remise d'attestations et de certificats au profit des participantes, en présence du Général de Division Mohammed Benlouali, chef d'Etat-major de la Zone Sud.

Cette session de trois semaines, a connu la participation de 23 femmes militaires de 14 nationalités, notamment du continent africain, ainsi que de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et du Canada.

Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat triangulaire entre le Maroc, la France et les Nations unies.

Cette formation vise à autonomiser les femmes militaires et à les préparer à exercer pleinement des responsabilités de commandement au sein des opérations de maintien de la paix des Nations unies, ainsi qu'à consolider la coopération triangulaire en vue de renforcer le leadership féminin au service de la paix et de la sécurité internationales.

Dans des déclarations à la MAP, des femmes militaires de plusieurs nationalités ont mis en avant l'importance de la participation à cette session de formation au siège de l'Etat-major de la Zone Sud à Agadir pour le renforcement de leurs compétences et capacités de commandement et de leadership en vue d'une paix durable et inclusive.

Ce programme de formation qui s'est articulé autour de plusieurs modules, a été élaboré par ONU-Femmes, le Département de maintien de la paix de l'ONU et les FAR avec la participation d'experts internationaux.

