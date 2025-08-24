Nigeria: 76 otages libérés et un tué lors d'une opération de sauvetage de l'armée dans le nord

L'armée de l'air nigériane a mené une opération de sauvetage dans l'État de Katsina, frontalier avec le Niger, entre la nuit du vendredi 22 et le matin du samedi 23 août. L'intervention a permis la libération de 76 otages, mais un enfant a perdu la vie au cours de l'intervention.

L'armée de l'air du Nigeria était à la recherche d'un chef de gang, connu sous le nom de Babaro, qui opère dans la région de Katsina. Selon les autorités, une frappe aérienne a permis de détruire la cachette de ceux que l'on appelle au Nigeria des « bandits » et de libérer un grand nombre d'otages, dont une majorité d'enfants.

Parmi les personnes secourues, figurent des victimes kidnappées lors d'attaques menées, cette semaine, dans la mosquée d'Unguwar Mantau, où au moins 27 personnes ont été tuées, mardi 19 août. Toutefois, selon l'armée, un des enfants a été tué au cours de l'offensive des forces armées dans la nuit de vendredi à samedi.

Dans un communiqué, Nasir Mu'azu, commissaire à la sécurité intérieure, a déclaré que cette opération fait partie d'une stratégie qui vise à « démanteler les repaires criminels » et à mettre fin au « cycle de meurtres, d'enlèvements et d'extorsions qui ont frappé des citoyens innocents ».

Le week-end dernier, le bombardement par l'aviation nigériane, à Jigawa Sawai, près de la frontière avec l'État de Zamfara, avait aussi permis à 62 personnes kidnappées lors de l'attaque d'une église de s'échapper et de pouvoir rentrer chez elles.

Parallèlement à l'opération de sauvetage menée dans l'État de Katsina, l'armée de l'air nigériane affirme avoir également tué, samedi 23 août, plus de 35 jihadistes lors de raids conduits près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, dans l'État de Borno. Depuis le début de l'année, l'armée nigériane lutte contre une recrudescence des attaques jihadistes.