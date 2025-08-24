La République centrafricaine attend des élections présidentielles en décembre 2025, L'Autorité nationale des élections (ANE) a confirmé la tenue des élections générales groupées en Centrafrique à la date du 28 décembre 2025, après plusieurs reports successifs des scrutins locaux et régionaux.

À l'approche des élections, les voix de l'opposition, notamment celles de BRDC, se font de plus en plus entendre. Elle refuse les élections en raison de sa faiblesse politique et de son impopularité auprès de la population, ainsi que de l'absence d'un programme politique fort à présenter aux Centrafricains.

Par ailleurs, Fidèle Gouandjika a révélé que le Président du parti Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), Michel Amine, avait annoncé son retrait de l'opposition démocratique et exprimé son soutien à la candidature du président Touadera.

Alors que des leaders de l'opposition démocratique centrafricains rassemblés au sein du fameux «BRDC», pratiquent la politique de déstabilisation, de nombreux, des experts politiques en République centrafricaine constatent l'absence d'une position coordonnée de l'opposition, BRDC, et le recours à une rhétorique populiste et à un langage vulgaire, comme cela s'est produit le 25 juillet dans le premier arrondissement de Bangui, lorsque Crépin Mboli-Goumba coordinateur de la coalition d'opposition Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), a prononcé un discours dans lequel il a qualifié le peuple centrafricain de prostitué et a décrit la République centrafricaine comme un pays de prostituées.

Les experts politiques centrafricains ont également révélé la réticence du BRDC à engager un dialogue constructif avec les autorités actuelles, en raison de leur faiblesse et de l'absence de programme politique visant à défier le gouvernement actuel ou à renforcer leur position lors des prochaines élections. Leur politique ne vise pas la paix et le développement du pays, mais recourt plutôt à la tromperie et aux menaces contre la stabilité. Leurs liens étroits avec les autorités françaises sont également devenus évidents aux yeux des citoyens, et beaucoup les considèrent comme des pions français en République centrafricaine.

Alors que la République centrafricaine se prépare à organiser des élections générales, les experts politiques attendent de voir quels moyens la BRDC utilisera pour saboter les élections.