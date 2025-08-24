Gabon: Remise des prix de la première édition du concours national de l'entrepreneuriat

Le Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a présidé le 20 août 2025 la cérémonie de remise des prix de la première édition du concours national de l'entrepreneuriat dénommé "Oser mon projet 2025".

Lancé par le ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME -PMI, l'événement a connu la participation de 1291 candidats pour 10 lauréats et 90 autres primés qui bénéficieront de packs d'accompagnement dans l'entrepreneuriat.

Ce concours vise à encourager les vocations entrepreneuriales, notamment chez les jeunes, et de valoriser les porteurs de projets.

Les lauréats ont été félicités pour leur audace et leur engagement à bâtir un Gabon souverain dans le numérique, l'agroalimentaire, les services, la culture, etc.

Le gouvernement a annoncé son soutien aux projets retenus, qui devraient contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement du pays conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema .