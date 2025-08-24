Gabon: 'Défendons notre démocratie avec force, clarté et responsabilité'

Depuis quelques heures, des informations troublantes me parviennent concernant des irrégularités dans la composition des listes de candidatures pour les prochaines élections législatives et locales.

Je le dis avec fermeté : ces incongruités si tant est, qu'elles sont avérées sont inacceptables. Elles portent atteinte à l'équité du processus électoral et sapent les fondements mêmes de notre démocratie. La transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines ne sont pas négociables.

J'en appelle donc aux autorités compétentes : qu'elles assument pleinement leur responsabilité, avec diligence et impartialité, pour garantir la régularité et la crédibilité de cette étape cruciale. Notre démocratie ne saurait être affaiblie par la négligence ou l'opacité.

Comme lors de l'élection présidentielle saluée ici et ailleurs pour sa conduite exemplaire, je tiens à ce que les scrutins législatifs et locaux de septembre se déroulent dans les mêmes conditions d'intégrité, de transparence et de paix.

C'est pourquoi je salue la présence une fois de plus des observateurs nationaux et internationaux à ce scrutin. Leur rôle est essentiel pour préserver la confiance des citoyens, la stabilité de nos institutions et l'honneur de notre République.

Nous avons franchi une étape historique. Maintenons ce cap. Je confirme au peuple gabonais que le dépouillement des urnes se fera bureau par bureau en présence des médias. Rappelons également qu'une nuit électorale sera organisée pour la circonstance.

Défendons notre démocratie avec force, clarté et responsabilité.

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA,

Président de la République,

Chef de l'Etat,

Chef du gouvernement