Congo-Kinshasa: Pénurie de carburant à Bukavu - Flambée des prix dans le transport urbain

Depuis une semaine, la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est confrontée à une pénurie aiguë de produits pétroliers. Ce manque entraîne une forte volatilité des prix et désorganise complètement le secteur du transport en commun.

Depuis lundi, le carburant est devenu une denrée rare. Les rares stations-service encore opérationnelles vendent prudemment le peu de stock dont elles disposent. Selon des sources locales, de longues files d'attente se forment chaque jour devant ces stations, où l'approvisionnement reste incertain.

Le litre d'essence, par exemple, autrefois fixé à 3 200 franc congolais (FC) soit 1.1 dollars américains, a été officiellement revu à la hausse en août, atteignant 3 600 FC (1.2 USD). Mais sur le terrain, la réalité est bien différente : au marché noir, le même litre se négocie entre 4 000 et 4 800 FC (1.7USD), selon les quartiers et les points de vente informels.

Face à cette situation, les automobilistes et motards, durement touchés, ajustent les tarifs de transport selon leur bon vouloir. Une course à moto, habituellement facturée à 2 000 FC(0.7USD), coûte désormais entre 2 500 et 3 000 FC (1.07 USD), au grand désarroi des usagers.

Les autorités locales attribuent cette pénurie non seulement à la hausse du prix sur le marché international mais aussi à la crise économique globale que traversent les villes de Bukavu et Goma, depuis leur occupation par la rébellion du M23/AFC. La fermeture des banques et les pillages survenus lors de la chute de ces villes, entre janvier et février 2025, ont contraint de nombreux opérateurs économiques, dont certains du secteur pétrolier, à cesser leurs activités.