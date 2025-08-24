Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la Recherche scientifique et de l'Innovation (ESU) a précisé, samedi 22 août, que le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) n'a pas qualité pour autoriser ou interdire aux universités d'organiser la filière médecine. Il rejette ainsi une note publiée il y a quelques jours par le CNOM, qui n'autorise que 17 établissements d'enseignement en RDC à former des médecins.

Dans un communiqué officiel, le cabinet de la ministre Marie-Thérèse Sombo rappelle que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas compétence pour effectuer une telle démarche. Le ministère précise que le contrôle de la viabilité des établissements d'enseignement supérieur relève exclusivement de sa compétence en tant qu'autorité de tutelle.

La décision émanant du Conseil national de l'ordre des médecins a suscité de vives réactions au sein de la communauté académique.

Tout en appelant la communauté universitaire et l'opinion publique à la sérénité, le ministère souligne que le retrait pur et simple du communiqué signé par le Conseil national de l'ordre des médecins s'impose, en raison des conséquences fâcheuses liées à l'illégalité de cette initiative.

Cette mise au point vise à rétablir l'ordre institutionnel et à garantir que les décisions relatives à l'organisation des filières médicales soient prises dans le respect des textes légaux en vigueur, précise le ministère.