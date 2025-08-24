Congo-Kinshasa: Dégradation de la RN27 entre Bunia et Mahagi - Un calvaire pour les usagers

En Ituri, circuler entre Bunia et Mahagi sur la route nationale 27 relève du parcours du combattant. Bourbiers, dégradation avancée... les conducteurs dénoncent une situation devenue insupportable. Le reporter de Radio Okapi a circulé, jeudi 21 aout sur ce tronçon routier.

Sur cette voie stratégique, la chaussée est fortement dégradée et jonchée de bourbiers qui ralentissent considérablement la circulation. Les véhicules s'embourbent, les chauffeurs s'impatientent, et les pertes économiques s'accumulent.

Un corridor vital en péril

La RN27 est pourtant une route essentielle : elle relie Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri à Mahagi, territoire frontalier, constituant ainsi un corridor économique vers les pays voisins. Sa dégradation freine les échanges commerciaux et entraîne une hausse du coût du transport, affectant directement les commerçants et les consommateurs.

Les plaintes des usagers se multiplient, mais aucune réponse durable n'a été apportée par les autorités compétentes.

Toutes les tentatives de Radio Okapi pour obtenir une réaction de l'entreprise Oriental Roads and Constructions (ORC), chargée de la réhabilitation et de la maintenance de cette voie, sont restées vaines jusqu'à ce dimanche matin 24 aout.

En attendant, chauffeurs, commerçants et voyageurs lancent un appel pressant pour une réhabilitation urgente de cette route. Ils espèrent que ce corridor vital retrouvera bientôt sa place dans les échanges commerciaux de la région.