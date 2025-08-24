Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire. Il a donné cette instruction au cours du Conseil des ministres du 22 août.

Il a, par la même occasion, insisté sur la nécessité d'évaluer les engagements du Gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux.

« Le Président de la République tient à la stabilité sociale qui constitue l'un des piliers essentiels de la paix et du développement durable de notre pays. C'est pourquoi il estime qu'il incombe au Gouvernement de maintenir un climat de confiance permanent avec les partenaires sociaux et d'apporter des réponses concrètes, crédibles et durables aux préoccupations exprimées par les différentes couches de la population active », a rapporté le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya.

Soucieux de privilégier la voie du dialogue et de la concertation, note M. Muyaya, le Président a rappelé que le Gouvernement avait engagé dans un passé récent, des échanges francs et responsables avec les représentants syndicaux des enseignants, des médecins et d'autres catégories socioprofessionnelles.

« Ces assises avaient permis de dégager un certain consensus et de sceller des engagements auxquels l'exécutif national avait souscrit. Elles avaient ouvert la voie à une accalmie sociale favorisant une compréhension mutuelle et la poursuite sereine de l'action de l'Etat. Il est impérieux de préserver et consolider ces acquis par de actes qui témoignent de la fidélité du Gouvernement à sa parole et de son attachement à la justice sociale », a ajouté Patrick Muyaya.

Le président en appelle à l'engagement et au sens du devoir républicain de la part de chaque membre du Gouvernement afin d'assumer ensemble cette responsabilité.

« A cet effet, la Première ministre a été chargée de réunir l'ensemble des membres du Gouvernement directement concernés afin d'évaluer le niveau de mise en oeuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire ; d'élaborer une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégral de ces engagements », a conclu Patrick Muyaya.