Congo-Kinshasa: Recrudescence des extorsions sur la RN27 - Les autorités de l'Ituri promettent des mesures

La route nationale 27 (RN27), reliant plusieurs localités de la province de l'Ituri, est devenue ces derniers jours le théâtre de multiples actes d'extorsion. Des coupeurs de route armés s'attaquent aux usagers, emportant argent, téléphones et autres objets de valeur. Le dernier incident en date remonte à vendredi 22 août, lorsqu'un groupe armé a braqué plusieurs camions et véhicules de transport en commun.

Cette insécurité croissante met en péril la vie de dizaines de personnes qui empruntent quotidiennement cet axe vital pour leurs activités économiques et sociales.

L'administrateur du territoire de Djugu, le colonel Ruffin Mapela, a reconnu la gravité de la situation et assuré que des mesures sont en cours pour sécuriser la RN27.

« On avait un déploiement des éléments des FARDC sur la RN27 ; par après, il y a eu des réclamations des chauffeurs et d'autres usagers de la route pour dénoncer des tracasseries. Ce qui a obligé le gouverneur à demander à ces militaires de quitter ces endroits », a-t-il expliqué.

Cependant, face à la recrudescence des attaques, les autorités locales ont sollicité un redéploiement des forces armées sur l'ensemble du tronçon.

« Après ces cris d'alarme que nous recevons de la population, nous en avons fait part à l'autorité provinciale pour qu'on puisse redéployer les militaires afin qu'ils contrôlent tout le long de la RN27. Ceci pour mettre fin aux embuscades. Entre juillet et août, nous sommes déjà à dix, onze cas d'embuscades. Ce qui n'est pas normal », a fait savoir l'administrateur du territoire de Djugu.

Le colonel Mapela a conclu en affirmant que les autorités travaillent activement pour que les militaires regagnent leurs positions et assurent la sécurité des usagers.

Cette insécurité avait conduit les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à escorter environ une centaine de camions transportant notamment du carburant et diverses marchandises, sur cette route, du territoire de Mahagi jusqu'à la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le jeudi 14 août.

Ces véhicules étaient bloqués depuis deux semaines au poste douanier de Mahagi, situé à 185 kilomètres au nord de Bunia. Les transporteurs refusaient d'emprunter la RN27, fréquemment ciblée par des groupes armés tels que CODECO et Zaïre, alliés à la milice Convention pour la Révolution Populaire (CRP), dirigée par Thomas Lubanga.