Angola: Des institutions japonaises identifient de nouvelles sources de financement pour le pays

Luanda — L'Angola a signé vendredi, à Yokohama, deux mémorandums d'entente avec plusieurs institutions japonaises, afin d'identifier de nouvelles sources de financement pour des projets de développement dans le pays, selon la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

S'adressant à la presse, au Japon, la responsable angolaise a expliqué que les deux protocoles visent à définir les procédures pour rendre plus rapide le processus d'approbation et de décaissement des financements pour les projets validés.

Parallèlement à ces instruments, la ministre a précisé que l'Angola a également signé deux autres protocoles avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dans le cadre d'une subvention en faveur de l'État angolais, d'un montant d'environ 10 millions de dollars.

Cette somme sera destinée à financer des projets structurants dans le secteur de l'électricité et dans le développement de la télévision numérique terrestre, au profit de la Télévision Publique d'Angola.

Concernant l'accord dans le domaine de l'énergie électrique, elle a précisé qu'il vise à financer une ligne de transmission pour transporter l'électricité depuis les provinces de Huíla et Namibe, afin de consolider davantage la chaîne de production énergétique, en particulier dans le segment du transport et de la distribution.

« L'Angola dispose déjà de certains investissements dans la production, mais nous devons renforcer le secteur du transport et de la distribution. Ce financement japonais vise donc à fournir les ressources nécessaires à cette stratégie », a-t-elle souligné.

Vera Daves de Sousa a également indiqué que cette visite a permis d'entamer des dialogues préliminaires, citant l'audience accordée par le Président de la République au directeur général de l'AFC (Africa Finance Corporation), en vue d'explorer la possibilité de financer l'initiative privée.