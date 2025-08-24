Angola: Le Président des Émirats arabes unis entame dimanche une visite au pays

23 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Président des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, arrive dimanche, à Luanda pour une visite d'État de 48 heures, à l'invitation du Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Selon le programme communiqué samedi par le Ministère des Relations extérieures, le dirigeant émirati atterrira à 16h30 à l'aéroport international 4 de Fevereiro, où il sera accueilli dans le Salon protocolaire par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

Le lundi 25 août, Sheikh Mohamed Bin Zayed sera reçu au Palais présidentiel de Cidade Alta avec honneurs militaires et 21 salves de canon, dans une cérémonie marquant le début officiel de sa visite dans le pays.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Luanda et Abou Dabi, notamment dans les domaines de l'économie, des investissements, de l'énergie et des transports.

Pendant son séjour en Angola, des rencontres de haut niveau sont prévues, ainsi que la signature d'instruments juridiques destinés à consolider le partenariat stratégique entre les deux États.

