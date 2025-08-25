Congo-Kinshasa: En Ituri, le prix du carburant a plus que triplé

Dans le Nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), dans la province de l'Ituri, la société civile et les autorités locales en territoire de Djugu alertent sur la flambée du prix du carburant. Selon ces derniers, le prix d'un litre d'essence a plus que triplé. Une situation qui est due aux combats entre l'armée congolaise et la milice du CRP de Thomas Lubanga.

Une hausse vertigineuse du prix du carburant est observée dans les agglomérations de Mabanga, Kobu, Mungwalu, des centre de négoces, riches en minerais et privés de leurs routes d'approvisionnement, coupées à cause des combats. Le litre d'essence qui vaut, en temps ordinaire, entre 3 500 et 4 000 francs congolais, a vu son prix exploser.

« L'insécurité »

« L'insécurité, c'est ce qui a créé la flambée des prix sur le terrain, surtout du carburant. Un jour, c'est monté jusqu'à 23 000 francs congolais, le litre, puis c'est redescendu à 20 000 et au moment où on se parle, c'est redescendu à 9 000 francs congolais », explique Mutukadala Innocent, responsable administratif local.

Et la hausse du prix du carburant handicape aussi la vie socio-économique de la région.

De 20 000 à 60 000 francs

« Les motards qui transportent des gens et qui, pour une course, demandaient 20 000 francs congolais ont été obligés de demander 60 000. De leur côté, les coiffeurs qui utilisent les groupes électrogènes et qui, pour une coupe, prenaient entre 3 000 et 4 000 francs congolais, là, ils demandent autour de 10 000 », indique Jean Robert Basiloko, président de la société civile locale.

Depuis deux semaines, l'armée a lancé des opérations contre les rebelles du CRP à Iga Barrière et Nizi, dans l'Ituri. Ces combats ont occasionné le déplacement de milliers des personnes et paralysé la circulation sur la route de Bunia, principale voie de ravitaillement du carburant dans la région.