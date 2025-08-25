Sénégal: Suite aux inondations de Touba, toute aide est précieuse face au calvaire des populations

24 Août 2025
Radio France Internationale
Par Birahim Touré

L'eau, source de vie mais aussi de nombreux problèmes à Touba. La seconde ville la plus peuplée du Sénégal fait face à des inondations, depuis le début de l'hivernage. La situation s'est accentuée ces derniers jours avec de fortes pluies qui ont obligé les autorités de cette cité religieuse à lancer un appel à l'aide aux autorités et aux bonnes volontés.

Il s'appelle Gora Fall. Ce père de famille habite Féto, un des quartiers touchés par les inondations. Depuis quatre jours, il est dans le désarroi à cause des eaux de pluies qui se sont accumulées dans sa maison et celles de plusieurs autres voisins.

« Depuis quelques jours, certains ont même décidé de quitter leur domicile à cause de ces inondations. Celui qui laisse sa maison sans surveillance n'a absolument pas le choix et vit difficilement ces moments. On ne connaissait pas les inondations, jusqu'à la création d'un bassin de rétention, à quelques pas d'ici. C'est l'eau refoulée de ce bassin qui a inondé nos quartiers », précise Gora Fall.

Un don de 30 000 euros

Face à l'urgence, le khalife général des mourides, autorité religieuse de Touba, a débloqué une somme de vingt millions de francs CFA - un peu plus de 30 000 euros - et mis à disposition une maison d'accueil pour les populations sinistrées de la ville, une aide précieuse pour l'association « Touba sa kanam », association d'entraide au service de Touba.

Joint par RFI, Moustapha Mbaye, secrétaire général adjoint de Touba sa kanam, avoue son impuissance face à cette problématique : « Nous, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, d'autres efforts à fournir. Touba et Mbacké, c'est une zone qui polarise au moins cent quartiers et ce sont près de 5 000 personnes qui habitent ces zones. C'est toujours compliqué. Malheureusement, nous n'avons pas de grands moyens, c'est pourquoi, nous nous ouvrons à toutes les bonnes volontés, sinon, ce sont les populations qui seront obligées de vivre encore dans les eaux, au moins pendant deux mois. »

La météo annonce encore d'autres pluies dans plusieurs régions du Sénégal, ce qui va exacerber le calvaire des populations de Touba déjà fortement éprouvées.

