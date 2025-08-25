Angola: Le Président des Émirats arabes unis à Luanda

Luanda — Le Président des Émirats arabes unis (EAU), Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche à Luanda, pour une visite officielle de 48 heures en Angola, destinée à renforcer la coopération bilatérale.

À son arrivée à l'aéroport international 4 de Fevereiro, Mohammed Bin Zayed a été accueilli par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

Il s'agit de la première visite officielle en Angola d'un Chef d'État des Émirats arabes unis.

Cette venue intervient après la visite du Président angolais João Lourenço aux Émirats, en 2021.

L'essentiel du programme de travail se déroulera lundi, avec comme moment fort la rencontre entre les deux chefs d'État.

L'objectif principal de la visite de Mohammed Bin Zayed Al Nahyan est la consolidation de partenariats stratégiques dans les domaines économique, social et humanitaire, ainsi que l'impulsion pour la signature de nouveaux accords de coopération.

Selon les récents développements des relations bilatérales, cette visite devrait se concentrer sur le renforcement de la coopération dans des secteurs clés, tels que les investissements durables, l'énergie, les infrastructures, la santé et la transformation numérique.