Sénégal: Le contrôle de la mairie de Dakar au coeur d'une grande bataille politico-judiciaire

Huit mois après la destitution de Barthélémy Dias du poste de maire de Dakar, un conseil municipal extraordinaire a été convoqué pour élire son successeur, ce lundi 25 août. Une heure avant, la Cour suprême tiendra une audience en référé pour dire si oui ou non la réunion peut avoir lieu. La plus haute juridiction du pays a été saisie par l'ancien édile qui espère toujours être réinstallé dans ses fonctions.

Dakar sera, ce lundi 25 août, le théâtre d'une grande bataille politico-judiciaire avec ni plus ni moins que le contrôle de la mairie de la capitale pour enjeu. Alors qu'un conseil municipal extraordinaire est prévu à 10 heures pour désigner le nouveau maire de la ville, une audience en référé de la Cour suprême doit se tenir une heure avant dans le but d'empêcher la tenue de la réunion.

Pour comprendre cet imbroglio, il faut remonter au 11 décembre dernier, date à laquelle le préfet de Dakar a décidé de démettre de ses fonctions le titulaire du poste, Barthélémy Dias, à la suite de sa condamnation définitive quelques jours plus tôt pour homicide involontaire dans une affaire remontant à l'année 2011. Contestant cette mesure, Barthélémy Dias avait alors saisi la Cour suprême qui doit statuer sur le dossier le 18 septembre.

Mais en face, la municipalité de Dakar, elle, entend mettre un terme à l'intérim qui dure plusieurs mois à sa tête sans attendre. Résultat : elle a décidé de convoquer le conseil municipal extraordinaire de ce lundi, ce qui n'est pas du tout du goût de Barthélémy Dias. Alors que la plus haute juridiction du pays ne s'est pas encore prononcée sur la légalité de sa destitution, celui-ci voit dans cette initiative une « précipitation ». Pour suspendre le processus, il a donc de nouveau saisi la Cour suprême qui se prononcera sur ce point à partir de 9 heures...