Ile Maurice: Maga Ramasamy, du ciel mauricien aux terrains de sport

Après plus de quarante années passées à porter haut les couleurs d'Air Mauritius, Maga Ramasamy entame un nouveau chapitre de sa carrière. Depuis le 1er août 2025, il est le nouveau directeur du Mauritius Sports Council (MSC), l'institution qui gère et développe les infrastructures sportives du pays. Choisi à l'issue d'un appel d'offres d'emploi du MSC, il s'attaque à un défi inédit, fort de son statut de référence en management et en développement durable dans l'aviation.

Recruté en 1979, il a progressivement gravi les échelons d'Air Mauritius jusqu'à occuper le poste de Head of Corporate Sustainability & Social Responsibility. À une époque où ces thématiques étaient encore marginales, il a su anticiper les grands enjeux du futur : gestion des déchets, réduction de l'usage du plastique, lutte contre le gaspillage alimentaire.

Visionnaire, il a fait de la responsabilité sociale un axe stratégique central pour la compagnie aérienne, bien avant que cela ne devienne une exigence mondiale. Cette capacité à innover et à penser à long terme lui a valu une reconnaissance internationale et l'a conduit à collaborer avec plusieurs organisations de renom.

Une reconnaissance internationale

Aujourd'hui, Maga Ramasamy est président de la World Airlines Clubs Association (WACA), mais aussi du chapitre «Indian Ocean Islands» de l'International Institute for Peace Through Tourism (IIPT). Il est également membre de l'Institute of Directors et Associate de l'International Institute of Responsible Leadership, renforçant son profil de leader engagé et responsable.

Dans toutes ces fonctions, il n'a cessé de plaider pour un tourisme et une aviation plus responsables, prônant notamment l'usage accru de carburants d'aviation durables (SAF) et l'interdiction progressive du plastique à usage unique dans les aéroports.

Ses idées fortes, parfois jugées radicales il y a dix ans, apparaissent désormais comme des évidences. «Maurice peut être un modèle de durabilité pour les petits États insulaires», aime-t-il répéter lors de conférences.

La nomination de Maga Ramasamy à la tête du MSC illustre la volonté des autorités de placer un profil expérimenté en management et en gouvernance au service du sport mauricien. Le MSC n'est pas une structure anodine : il pilote l'entretien, la modernisation et la gestion des infrastructures sportives du pays, de plus en plus sollicitées par des compétitions nationales et internationales.

Son arrivée suscite de l'attente. Avec son expérience, on peut espérer une meilleure valorisation des équipements sportifs et une gestion plus moderne. La mission est claire : renforcer l'accès au sport, améliorer la qualité des infrastructures et inscrire la politique sportive mauricienne dans une logique de développement durable.

En 2024, Maga Ramasamy a reçu un doctorat honoris causa en Business Management de la Thames International University de Paris, une distinction qui salue son parcours exceptionnel. Consultant et Senior Partner en durabilité et ESG, il a su diversifier ses engagements tout en restant fidèle à une conviction profonde : la réussite passe par une gestion responsable et une vision à long terme.

Un profil taillé pour le défi

À 40 000 pieds d'altitude ou au bord d'un terrain de football, Maga Ramasamy reste le même : un stratège calme, un bâtisseur de réseaux et un manager attaché aux valeurs de responsabilité. Sa nomination au MSC s'annonce comme un tournant pour le sport mauricien, à l'heure où l'île cherche à concilier développement, visibilité internationale et modernisation de ses infrastructures pour un impact societal plus positif et responsable.

Le Mauritius Sports Council assure la gestion de plusieurs infrastructures sportives du pays, dont le stade George V.

Le ciel n'est plus sa limite. Désormais, c'est sur les stades et les terrains que Maga Ramasamy entend marquer son empreinte.