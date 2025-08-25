Ile Maurice: Un dimanche radieux mais quelques ondées matinales sur les hauteurs

Un vent léger à modéré souffle actuellement sur la région de Maurice. Le temps restera essentiellement beau au cours des prochaines 24 heures, même si de faibles ondées matinales sont attendues sur les hauteurs. C'est ce qu'indique le communiqué de la station météorologique de Vacoas, émis ce dimanche 24 août à 4 h 30.

Les températures maximales seront supérieures à la moyenne saisonnière : elles varieront entre 22 et 24 °C sur le plateau central et entre 26 et 29 °C sur les régions côtières durant la journée. La nuit prochaine, les minimales oscilleront entre 15 et 17 °C sur les hauteurs et 19 à 21 °C sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à une vitesse de 10 à 20 km/h. Quant à la mer, elle sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues d'environ 1,5 mètre.