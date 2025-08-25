Ile Maurice: Deux fillettes placées après des soupçons de maltraitance

Deux soeurs âgées de 3 et 4 ans, résidant à Tranquebar, Port-Louis, ont été placées sous suivi rapproché par les services spécialisés, à la suite d'allégations de maltraitance recueillies vendredi 22 août.

L'intervention a été menée conjointement par la Brigade pour la protection de la famille et la Child Development Unit (CDU) du ministère de la Famille, après un signalement préoccupant.

Dans un premier temps, les agents se sont rendus au domicile familial, situé sur la route principale de Tranquebar, mais la maison était fermée, empêchant tout contact direct avec les parents. L'équipe a alors poursuivi ses vérifications auprès de l'école des fillettes, dans le centre de Port-Louis. C'est là que les enfants ont été rencontrées et entendues en présence des autorités compétentes.

Selon les informations recueillies, la plus jeune, âgée de 3 ans, aurait déclaré avoir été frappée au visage avec une ceinture par son beau-père. Les officiers ont effectivement constaté une ecchymose sur sa joue gauche, tandis que sa soeur aînée, 4 ans, aurait affirmé que ses parents la frappaient régulièrement.

Face à ces révélations, un rapport a été rédigé et transmis aux instances compétentes. Une enquête a été ouverte afin d'évaluer les conditions de vie des deux enfants.

Les fillettes sont désormais suivies de près par les services sociaux et bénéficient d'un accompagnement destiné à garantir leur sécurité et leur bien-être. Il nous revient qu'une évaluation devrait être effectuée pour déterminer si une mesure de placement temporaire est nécessaire pour les deux enfants.