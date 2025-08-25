Les épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles se sont clôturées ce samedi 23 août sur l'ensemble du territoire national. Dans la province éducationnelle Kongo-Central 1, 176 candidats ont pris part à cette session, dont 100 femmes et filles, marquant une forte participation féminine.

Selon Gaston Basana, inspecteur principal de la formation professionnelle dans cette province, les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il s'est félicité du bon déroulement des examens et de l'engagement des candidats.

« Dans l'ensemble, tout s'est bien passé », a-t-il déclaré.

Un tremplin vers l'avenir

Pour l'inspecteur, ces examens représentent une opportunité unique pour des milliers de Congolais d'obtenir un brevet reconnu à l'échelle nationale et internationale, ouvrant ainsi la voie à une insertion professionnelle qualifiée.

Cette session marque une étape importante dans la valorisation de la formation professionnelle en RDC, et témoigne des efforts déployés pour renforcer les compétences techniques et pratiques des jeunes dans tout le pays, soulignent des experts du secteur.

Du 20 au 23 août, au moins 34 600 candidats ont pris part à ces épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle à travers tout le pays.

Répartis dans 122 filières classiques, les finalistes voient dans ces examens une occasion de valoriser leurs compétences à travers une certification.

Selon Valentin Mitendo, Inspecteur général à la Formation professionnelle, ces épreuves permettent de structurer davantage le fonctionnement du secteur professionnel. Il précise que les candidats qui vont réussir peuvent intégrer directement le marché de l'emploi :

« Nous avons deux catégories d'apprenants : ceux qui valorisent les expériences acquises et ceux qui suivent une formation professionnelle ».