Congo-Kinshasa: Tanganyika - Suspension des activités commerciales à Musebe à la suite des exactions d'hommes armés

Depuis vendredi 22 août, les activités commerciales sont à l'arrêt dans le village de Musebe, situé au territoire de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Cette décision a été prise par la cellule locale de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), en réaction aux actes de tracasseries dénoncés par les opérateurs économiques du village.

Dans une correspondance adressée jeudi dernier à l'administrateur du territoire de Nyunzu, le comité de la FEC à Musebe accuse des hommes armés, se présentant comme des Wazalendo(combattants supplétifs de l'armée), de harceler les commerçants. Ces individus imposeraient le paiement de 5000 francs congolais conditionnant l'accès au marché ou même à des points d'eau.

Juvenal Kabwile, président intérimaire de la FEC/Musebe, dénonce :

« Ils pillent nos biens, ravissent de l'argent et tabassent les gens. Ils érigent des barrières à travers le village. Tout celui qui va puiser de l'eau ou se rend au marché doit donner de l'argent avant de passer à la barrière ».

Il ajoute que les commerçants ont suspendu leurs activités depuis deux jours, exigeant une solution urgente. Selon lui, les comportements de ces hommes armés s'apparentent davantage à ceux des miliciens Maï - Maï qu'à des combattants Wazalendo.

Réaction des autorités locales

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur assistant du territoire de Nyunzu a confirmé les faits et annoncé la tenue d'un conseil local de sécurité en début de semaine. Cette réunion vise à examiner la situation et envisager des mesures pour restaurer l'ordre et garantir la sécurité des opérateurs économiques et des habitants de Musebe.

La FEC appelle à une intervention rapide des autorités pour mettre fin à ces abus et permettre la reprise des activités commerciales dans un climat apaisé.