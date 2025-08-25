A la clôture de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire pour l'année 2024-2025, samedi 23 août à Kinshasa, la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a lancé l'appel à une transformation qualitative de l'école congolaise.

Ce forum, qui s'est tenu pendant une semaine, a réuni les acteurs clés du système éducatif autour du thème : « De la résilience à l'Inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école ».

Dans son allocution, la ministre a exhorté les inspecteurs à incarner une force d'impulsion pédagogique, un levier d'inclusion et un moteur de transformation citoyenne. Elle a souligné que l'inspection scolaire doit jouer un rôle central dans l'amélioration continue des performances de l'école congolaise.

« L'inspection ne doit pas se limiter à un rôle de contrôle, mais devenir un acteur stratégique du changement éducatif », a-t-elle affirmé.

Cette rencontre annuelle a permis de dresser le bilan des actions menées, d'identifier les défis persistants et de proposer des pistes concrètes pour renforcer l'efficacité du système éducatif. Les participants ont salué l'engagement du ministère à faire de l'inspection scolaire un pilier de la réforme éducative.