Ile Maurice: Trois jeunes blessés au rond-point de Jin Fei

Ils ont été gravement blessés dans un accident de la route survenu au niveau du rond-point de Jin Fei, à Terre-Rouge, vers 4 h 15, ce samedi 23 août. Une Mazda grise, conduite par Nevishyadavsingh Askurn, 24 ans, transportait deux passagers, Rohan Beeharry, 20 ans, et Dynen Jhimnah, 24 ans, lorsqu'elle a percuté une rambarde sur le rond-point, blessant les trois occupants et endommageant gravement le véhicule.

Selon nos informations, les victimes ont été rapidement prises en charge par le SAMU et transportées à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) à Pamplemousses. Sur place, Rohan Beeharry, l'un des passagers, a dû subir une intervention chirurgicale et a été placé en soins intensifs sous respiration artificielle, son état étant jugé sérieux. Quant à Nevishyadavsingh Askurn et Dynen Jhimnah, ils ont été hospitalisés, mais leur état est stable.

Pour l'heure, la police a prélevé des échantillons sanguins pour analyses et se base sur les images de la caméra de surveillance Safe City du rond-point, qui montrent le véhicule arrivant de Pamplemousses et produisant des étincelles au moment de l'impact. Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.