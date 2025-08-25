Ile Maurice: Des contrats valant Rs 840 M annulés, Rs 180 M envolées

Best Construct Ltd, longtemps perçue comme un poids lourd de la construction grâce à ses contrats publics, vit ses derniers instants. La société, fondée en mai 2002 et domiciliée à Rose-Hill, est aujourd'hui en receivership, croulant sous un endettement estimé à Rs 800 millions. Parmi ses créanciers figure la Mauritius Investment Corporation (MIC), à qui Best Construct doit Rs 180 millions, somme prêtée en 2022-23 et jamais remboursée. La vente de ses actifs, désormais en cours, devrait à peine couvrir une fraction de ses dettes.

Le sort de Best Construct s'est joué sur un méga-contrat de la Central Water Authority (CWA) en 2017. La société avait obtenu un marché colossal -- Rs 848 millions -- pour remplacer 91 kilomètres de conduites d'eau à Rose-Hill, Quatre-Bornes, Trianon et dans l'Est du pays. Ces travaux prévoyaient aussi le réasphaltage des routes abîmées.

Mais entre octobre 2020 et mai 2021, la CWA a annulé successivement ces marchés pour retards chroniques et qualité inférieure. Best Construct n'a pas respecté les délais, a négligé la médiation proposée et n'a pas livré les standards requis. La CWA a alors enclenché des procédures judiciaires pour réclamer le remboursement des avances et activer les garanties bancaires.

En parallèle, la firme de conseil Luxconsult, engagée dès 2016 pour la conception et la supervision du projet, réclame encore Rs 21 millions à la CWA pour impayés. Cette affaire traîne depuis 2020 devant la section commer- ciale de la Cour suprême.

Les chiffres financiers illustrent la dérive. Au 30 juin 2022, Best Construct affichait :

Chiffre d'affaires : Rs 59,1 M

Coûts de production : Rs 69 M

Frais administratifs : Rs 27,8 M

Charges financières : Rs 30,4 M

Résultat net : Rs 68,1 M

Ses actifs non courants (terrains, usines, équipements) atteignaient Rs 73,9 M et les actifs courants Rs 456,9 M. Mais ses passifs culminaient à Rs 591 M. Malgré ce déséquilibre flagrant, la MIC a injecté Rs 150 M dans la compagnie en 2022-23. Avec les intérêts, la créance s'élève désormais à Rs 180 M. «Elle n'a jamais effectué de remboursement à la MIC», confirme Gerald Lincoln, Managing Partner de EY Ltd, désigné Receiver.

Une bataille judiciaire perdue

Best Construct a tenté de freiner l'encaissement des garanties bancaires par la CWA en sollicitant une injonction devant la Cour suprême. Dans son jugement de 2023 (SCJ 257), la Cour a rejeté la demande : les contrats ayant été résiliés pour non-performance, la CWA était en droit d'activer les garanties. La tentative de faire valoir la doctrine d'«unconscionability» a aussi échoué, le tribunal rappelant que la compensation en dommages suffisait. Résultat : l'application a été mise de côté, avec frais à la charge de Best Construct.

Depuis deux mois, la liquidation avance. Les engins de chantier, véhicules et équipements divers sont mis en vente par appels d'offres. La liste inclut :

Véhicules (Nissan Double Cab, Kia Truck, Kia Carnival, Mercedes E-Class, Sinotruk Horse).

Matériels lourds (excavateurs JCB, chargeurs, bétonnières Carmix).

Outils divers (Hilti, Makita, Stanley, générateurs, pompes, machines de soudure, tanks).

Les offres doivent parvenir au Receiver, basé chez Ernst & Young à Ébène, avant le 12 septembre 2025. Mais même avec ces ventes, les chances pour la MIC et d'autres créanciers de récupérer leurs fonds restent minces.

Les employés de Best Construct avaient déjà été licenciés avant l'entrée en receivership et leur dossier transmis au Redundancy Board.Le naufrage est donc autant financier que social.

Plus largement, cette faillite soulève une interrogation cruciale : comment la MIC, bras financier de la Banque de Maurice, a-t-elle pu débloquer Rs 150 M à une entreprise déjà en surendettement et plombée par des litiges avec la CWA ? L'affaire pourrait déboucher sur une enquête pour examiner la gouvernance de la MIC et les critères d'allocation de ses fonds.