Ile Maurice: Le syndicat tire la sonnette d'alarme pour une exploitation durable des bancs de poissons

Le syndicat des pêcheurs alerte sur l'état des bancs de poissons et souligne l'importance de promouvoir une pêche semi-industrielle durable, afin de permettre au secteur de se développer pleinement et de dépasser le cadre strictement artisanal, tout en tenant compte du potentiel des ressources marines.

Judex Rampaul, pêcheur de longue date souligne que si la pêche semi-industrielle reste essentielle pour l'économie locale, elle doit être encadrée. «Il faut savoir combien et quelles espèces sont disponibles pour la pêche, mais aussi mesurer l'impact de la surexploitation. Une surveillance accrue basée sur des données fiables est indispensable», affirme-t-il.

Il rappelle que la transition de la pêche artisanale vers la pêche semi-industrielle permettrait non seulement d'améliorer les revenus des pêcheurs, mais aussi d'organiser le secteur de manière plus structurée et durable, tout en contribuant à assurer l'approvisionnement en poisson et à réduire les importations.

Des inspections renforcées, associées à l'expertise scientifique, selon les pêcheurs, permettraient de vérifier l'état des bancs et d'instaurer des fermetures temporaires si nécessaire. «La pêche durable doit être au centre de notre économie bleue, afin de développer le secteur sans nuire à l'environnement marin», ajoute-t-il. Le syndicat insiste sur la nécessité de développer l'économie bleue de manière durable et responsable et non de façon sauvage.

Le syndicat insiste également sur la sécurité des pêcheurs en mer, rappelant les risques auxquels ils s'exposent quotidiennement. Il plaide pour des mesures concrètes, combinant réglementation, suivi scientifique et formation des pêcheurs, afin de préserver les ressources pour les générations futures.

Ce mois-ci, le syndicat a rencontré le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, ainsi que les officiers du ministère pour discuter de ces enjeux. «Nous apprécions l'approche du ministère. D'autres réunions sont prévues pour le suivi de ce dossier et d'autres questions liées au secteur de la pêche», indique le porte-parole du syndicat.