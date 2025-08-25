Ile Maurice: Pollution sonore - Plus de 1 000 plaintes enregistrées depuis janvier

24 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Depuis le début de l'année, les nuisances sonores continuent de poser problème sur l'île. Musique trop forte, véhicules bruyants, cris d'animaux ou encore activités bruyantes dans des résidences et bungalows ont conduit la police de l'environnement à enregistrer 1 020 plaintes.

Parmi elles, 74 contraventions ont été dressées pour nuisances directes, tandis que 34 autres concernent des véhicules aux silencieux inefficaces ou modifiés, contribuant à l'augmentation du bruit dans les rues.

Ces infractions sont encadrées par les Environment Protection (Control of Noise) Regulations 2022 et les Environment Protection (Environmental Standards for Noise) Regulations 2022, qui fixent des limites précises sur le bruit autorisé. Ainsi, toute personne responsable d'un bruit excessif s'expose à une amende fixe de Rs 10 000.

De plus, lorsque l'auteur du bruit n'est pas identifiable par exemple à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local, l'agent autorisé ou l'organisme chargé de l'application peut infliger la même amende au propriétaire présumé. En cas de non-paiement, la sanction peut être portée jusqu'à trois fois le montant initial après condamnation.

