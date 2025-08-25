Ile Maurice: La formation a enfin débuté au SAJ Hospital

La formation du personnel hospitalier à l'utilisation du système national e-health a officiellement débuté ce samedi 23 août au Sir Anerood Jugnauth Hospital (SAJ). C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé et du bien-être par le biais d'un communiqué.

Il faut savoir que cette initiative concerne le personnel du service des consultations externes (Unsorted OPD), ainsi que les équipes des mediclinics de Belvédère et de Bel-Air. Ainsi, médecins, infirmiers et agents de dossiers participent dorénavant à des sessions pratiques incluant des simulations en conditions réelles, permettant de tester le système directement auprès des patients. Selon le ministère, les retours collectés serviront à améliorer le dispositif avant son déploiement officiel.

Pour rappel, le programme e-health est mis en oeuvre en collaboration avec le ministère de la Technologie de l'information, de la communication et de l'innovation, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. La formation se poursuivra dans les semaines à venir selon une approche départementale.

À noter que cette initiative marque une étape majeure dans la modernisation des services de santé, visant à améliorer la gestion des dossiers médicaux, l'efficacité des soins et l'expérience des patients, notamment.