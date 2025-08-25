Ile Maurice: Les artistes de Pune accueillis dans le pays

Le vendredi 22 août, un moment attendu s'est concrétisé : les 12 artistes de Yuva Vadya Pathak, venus de Pune (Inde), ont posé le pied à Maurice pour participer au tout premier Global Ganesh Festival organisé hors de l'Inde. Ils rejoignent ainsi le Bajrang Yuva Dhol Pathak, troupe 100 % mauricienne, pour faire résonner l'authenticité du Puneri Dhol-Tasha à travers l'île.

Leur arrivée marque le début officiel de cette aventure culturelle et spirituelle inédite, qui se déroulera du 22 au 31 août. À travers processions, visites de temples et performances, le festival fera voyager les Mauriciens au coeur des traditions du Maharashtra.

Lors de la cérémonie d'accueil, marquée par ferveur et émotion, Rajen Narsinghen, junior minister aux Affaires étrangères, a déclaré: «Vous êtes entre de bonnes mains. Nous essaierons de vous donner toutes les facilités pour promouvoir encore plus le Dhol et le Tasha auprès des jeunes de Maurice. Nous avons une excellente relation avec l'Inde ; vous serez toujours les bienvenus ici pour performer avec énergie.»

Cette arrivée est aussi l'occasion de rappeler l'importance du Dhol-Tasha dans la culture indienne. Plus qu'une simple musique, ces percussions collectives représentent une offrande sonore à Bappa, symbole de discipline, d'unité et de joie partagée.

Pour Rambaruth Prithvirajsingh, représentant de Bajrang : «Nous rêvions depuis longtemps de ramener ces sons authentiques à Maurice. Voir aujourd'hui nos amis de Pune à nos côtés est une étape historique pour notre pays et pour Ganesh Chaturthi.»

Les festivités s'annoncent riches : Gokoola, Bambous-Virieux, Triolet, Henrietta, Flic-en-Flac et Rose-Belle accueilleront les processions. Le point culminant aura lieu à L'Escalier, avec la Sthapna le 26 août et le Visarjan le 28 août, jour de Ganesh Chaturthi, lors d'une grande procession jusqu'à la plage publique de Le-Bouchon.

Ce festival, soutenu par le Rashtra Pratham Trust (Inde), marquera une page importante dans l'histoire culturelle indo-mauricienne, en rapprochant générations et cultures.